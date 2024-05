Il contratto del centrocampista americano Westonè in scadenza nel 2025 e stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il giocatore classe 1998 avrebbe aperto al rinnovo di contratto con la Vecchia Signora. Però non sembrerebbe intenzionato a diminuire le sue pretese di ingaggio. Quindi resta da vedere se dirigenza della Juventus ed entourage del giocatore troveranno un accordo sulle cifre per il rinnovo contrattuale. Da parte di Weston però sembra esserci apertura. Tutto aperto ma il futuro di McKennie al momento sembra essere incerto.