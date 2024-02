Juventus, Mckennie e Rabiot out: le partite che salteranno

Emergenza a centrocampo per la Juventus, i bianconeri perdono Rabiot e McKennie . Gli esami effettuati ieri non hanno portato novità positive e hanno confermato le prime diagnosi di domenica. Di certo, Massimiliano Allegri non li avrà a disposizione per la sfida con il Napoli di domenica ma i tempi probabilmente saranno più lunghi.

Verosimilmente, Mckennie e Rabiot, riferisce il Corriere dello Sport, oltre al big match allo Stadio Maradona contro il Napoli, non saranno disponibili neanche per le due partite successive, ovvero con Atalanta e Genoa, entrambe all'Allianz Stadium. Per entrambi si può ipotizzare infatti uno stop di almeno tre settimane.

Mckennie-Rabiot: i tempi di recupero

L'orizzonte per rivedere in campo i due giocatori quindi si sposta così al rientro dalla sosta per le Nazionali a fine marzo, nel weekend di Pasqua. Se fosse così, Mckennie e Rabiot recupererebbero per il match contro la Lazio in trasferta. Fare previsioni precise, in ogni caso, non è possibile, scrive il quotidiano.