CorSport - Juventus, Mbangula in uscita: c'è a Bundesilga ma non solo, spunta il Bologna

3 ore fa

Samuel Mbangula è in uscita dalla Juventus. Era ad un passo dal trasferimento al Nottingham Forest insieme al suo compagno di squadra Timothy Weah che poi ha fatto saltare l'operazione. La situazione però non cambia e il giocatore resta sul mercato. Stando a quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport il giocatore sarebbe nel mirino della Bundesliga ed in particolare del Werder Brema ma non solo, occhio anche al Wolfsburg. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Bologna in caso di addio da Ndoye che sembra sempre più vicino al trasferimento al Napoli. Inoltre c'è anche da registrare qualche interessamento dalla Premier League, insomma, le estimatrici non sembrano mancare.