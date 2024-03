Juventus, la più giovane rosa dal 1993/94

Quella attuale è una rosa da record in casa bianconera, qualcosa che non accadeva da 30 anni esatti e che il club bianconero sta portando avanti come base per la ricostruzione di un ciclo vincente. I dati - scrive il Corriere dello Sport - dicono che questa Juventus non ha soltanto la quarta rosa del campionato in termini di valori assoluti dei cartellini (Inter, Napoli e Milan le sono davanti), ma in una gara contro sé stessa e la propria luminosa storia stravince pure la classifica della gioventù. La Juve di Max e pure di Miretti, Cambiaso, Iling Junior, Nicolussi Caviglia, Vlahovic, Nonge è la più piccola per età media delle ultime 30 stagioni, inclusa quella in Serie B nel 2006-07.L’età media della rosa attuale è di 26 anni e 111 giorni, per minuti in campo scende addirittura a 25 e 8 mesi, e questo vuol dire che i ragazzi passano più tempo in campo che in panchina. Un'esperienza maggiore solo rispetto a Frosinone, Lecce, Bologna, Udinese, Empoli, Sassuolo e Hellas Verona, dietro in classifica invece a Torino, Milan, Monza, Atalanta, Cagliari, Salernitana, Fiorentina, Napoli, Genoa, Roma, Lazio e Inter, tutte più esperte. Con i nerazzurri in vetta al campionato e a questa classifica, con una media di 28 anni e 7 mesi.Un lungo processo che ha portato fino a qui, perché nelle ultime cinque stagioni il minutaggio degli over 30 alla Continassa è sceso dal 36,7% al 23,6%, mentre l’l’Inter - a proposito di esperienza - sta conquistando la seconda stella con il 40% di calciatori dai 30 anni in su. I ragazzi tra i 21 e i 25 anni nella Juve sono passati, di conseguenza, dal 30,1% di impiego al 42,8% e in proporzione si è moltiplicato di circa sei volte l’utilizzo degli U21.