CorSport - Juventus, Locatelli in dubbio per il debutto al Mondiale

In vista dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain, Igor Tudor deve sciogliere un nodo importante a centrocampo: le condizioni di Manuel Locatelli. Il capitano bianconero è ancora in dubbio a causa di una distorsione alla caviglia destra subita durante il ritiro con la Nazionale. L’infortunio lo ha costretto a saltare le ultime due partite dell’Italia contro Norvegia e Moldova, proseguendo con un lavoro differenziato.L’obiettivo dello staff medico e tecnico è riaverlo a disposizione già per la prima gara del torneo. Oggi è previsto il primo allenamento negli Stati Uniti con il gruppo quasi al completo. A Greenbrier si aggregheranno anche Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, già presenti oltreoceano dopo gli impegni internazionali con Turchia e Argentina.

Tra i 28 convocati ci sono anche Gleison Bremer e Arkadiusz Milik, entrambi reduci da lunghi stop per infortunio. Per loro, la trasferta americana rappresenta un’occasione fondamentale per ritrovare la forma fisica e rientrare gradualmente nei meccanismi di squadra. In particolare, Bremer punta a essere al top in vista della nuova stagione, che vedrà la Juventus protagonista su più fronti.