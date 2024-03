Resta in casa Juve l’eterno dubbio che accompagna da tempo immemorabile quest’ultima gestione bianconera, dubbio inesorabilmente legato all’allenatore: èNeanche la partita con la Lazio, scrive il Corriere dello Sport, riesce a fornire una risposta seria. Certo, se chiedi agli adanisti allupati, basta avviare Allegri alla pastorizia e di colpo la Juve diventa uno schianto. Ma l’unico fatto accertato è che la Juve non riesce a essere bella, decisamente no. Se sia colpa dell’allenatore che spreca e butta via dei grandi talenti, o invece colpa di giocatori con evidenti limiti, e poveraccio Allegri che fa già miracoli a giocarsi ancora la Champions: questo non lo può dire nessuno.