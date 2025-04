AFP via Getty Images

CorSport - Juventus, le ultime sul rinnovo di McKennie

46 minuti fa



La Juventus è tornata e lo ha dimostrato la sfida di ieri sera contro il Lecce, una vittoria per 2-1 all'Allianz Stadium. Chi è ancora fondamentale è il centrocampista ormai diventato quasi tuttofare Weston McKennie. Il giocatore è sempre più al centro della Juventus. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore ha un contratto fino al 2025. Tuttavia per l’americano è pronto un rinnovo del contratto fino al 2028 o 2029 con cui verrà messo ancora di più al centro del progetto. Inoltre, al Mondiale per Club negli Stati Uniti potrebbe diventare fondamentale per ragioni commerciali.