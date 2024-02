Lavuole riuscire ad accaparrarsi a zero l'attaccante della Lazio. Giocatore in scadenza e per cui al momento le trattative per il rinnovo contrattuale con i bianconcelesti di patron Lotito non decollano. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport la dirigenza bianconera avrebbe già presentato un'offerta di ingaggio all'entourage del brasiliano classe 1993. La Vecchia Signora avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale, con opzione per una terza stagione. Giorni di riflessione per Felipe Anderson che dovrebbe dare una risposta definitiva entro la prossima settimana.