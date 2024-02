Il contratto discadrà nel 2025. Una volta definiti gli obiettivi, il budget e le strategie a medio termine, Max e i dirigenti si riuniranno per discutere del futuro e valutare la possibilità di un rinnovo contrattuale. Si siederanno insieme, si confronteranno e prenderanno delle decisioni. Non sarà solo Allegri coinvolto in queste discussioni: anche, l'artefice del progetto NextGen e attuale Chief of Staff, ha un contratto in scadenza il 30 giugno; lui e Max sono tra gli ultimi membri della gestione Agnelli ancora attivi in ruoli di vertice. Lo riporta il Corriere dello Sport.