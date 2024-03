La Juventus è reduce da una crisi profonda che dura ormai da due mesi e il calendario non aiuta. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà impossibile sopravvivere mantenendo il passo degli ultimi due mesi; impossibile arrivare ai traguardi stagionali senza solidità difensiva. Per questo serve anche la scossa dei leader: capitan Danilo su tutti, con a fascia al braccio anche con la Seleçao e protagonista di un discorso motivazionale forte al gruppo verdeoro prima della vittoria di Wembley, in cui ha incitato i compagni all'orgoglio e a dare dimostrazione di voglia, fame e impegno. Concetti che si addicono perfettamente anche alla Juve. La Champions passa proprio da qui.