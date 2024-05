Juventus, chi sono gli uomini dello staff di Thiago Motta?

Insieme al nuovo allenatore, infatti, la Juventus ingaggerà gran parte - o addirittura tutto - lo staff che segue l’italo brasiliano fin dalla prima esperienza nelle giovanili del Psg, poi al Genoa e al Bologna. Su questi dettagli si concentrano i dialoghi a distanza di queste ore tra Motta e Giuntoli, con il primo che si trova in Portogallo da moglie e figlie e il secondo a Torino in attesa di riceverlo nel suo ufficio alla Continassa, come spiega il Corriere dello Sport. Il vertice tanto atteso per limare un accordo già trovato, e iniziare a programmare il futuro, avverrà in settimana.Simone Padoin e Francesco Magnanelli, i reduci del gruppo Allegri, potrebbero restare in prima squadra oppure essere dirottati alla NextGen, magari proprio con Paolo Montero.Alexandre Hugeux, il vice Motta facente funzioni di tattico: i due - racconta il Corriere - "si sono conosciuti a Parigi e da allora non si sono più lasciati; sono come un corpo e un’anima, studiano le partite insieme e si confrontano costantemente. Pare che il francese sia l’unico in grado di far cambiare idea a Motta quando prende una decisione. C'è poi il cognato di Thiago, Flavio Francisco Garcia (ha sposato la sorella Michelle), al quale è affidato il compito di studiare gli avversari al video. Hugeux ha un filo diretto con il match analyst, Alessandro Colasante, lui romano, l’occhio di falco abituato a guardare le partite dalla tribuna per avere una visione più ampia dei movimenti della squadra. Il preparatore atletico del gruppo si chiama Simon Colinet (l’altro preparatore, Nicolò Prandelli, resterà a Bologna perché più legato al club): pure lui è francese ed è uno degli uomini che ha fatto girare le gambe di Zirkzee e compagni, e prima ancora dei calciatori di Genoa e Spezia. Alfred Dossou-yovo, nato in Benin, è considerato in Francia il maestro di Mike Maignan perché fin da bambino lo ha reso uno specialista della costruzione dal basso, oltre che uno straordinario pararigori. L’altro preparatore dei portieri è Iago Lozano, argentino di 28 anni, ex volontario della Croce Rossa". Loro, gli uomini di Thiago Motta, pronti per la Juventus.