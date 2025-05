CorSport - Juventus, il piano per tenere Renato Veiga, Conceicao e Kolo Muani

Getty Images

Lasi prepara a vivere un’estate intensa e strategica, divisa tra la necessità di rinforzare la rosa in vista dele la costruzione di un nuovo ciclo per la stagione 2025-26. Come riportato dal Corriere dello Sport, il responsabile dell’area tecnica Cristianoha delineato un piano su due fronti: da un lato, trattenere i prestiti chiave per affrontare al meglio la competizione internazionale; dall’altro, pianificare tre acquisti mirati per rilanciare la squadra in campionato, soprattutto considerando l’addio imminente di, destinato a partire per almeno 50 milioni.

Mondiale per Club, il piano della Juventus

I nomi caldi sono quelli di Renato, Franciscoe Randal, tre pedine fondamentali per la Juve degli ultimi mesi, ma ancora di proprietà rispettivamente di Chelsea, Porto e PSG. Trattenere i giocatori sarà tutt’altro che semplice: i club d’origine partecipano anch’essi al Mondiale e non avrebbero vantaggi immediati nel rinforzare un’avversaria. Tuttavia, la volontà degli stessi calciatori potrebbe fare la differenza: tutti e tre si sono integrati perfettamente nel gruppo e vedono nella Juve un contesto ideale per crescere. Per Veiga, diventato un titolare fisso, sono già stati avviati i contatti con il Chelsea per una possibile estensione del prestito.Situazione simile per Conceição, che ha conquistato la fiducia di Tudor e potrebbe rientrare nei piani anche in caso di cambio in panchina, con Antonio Conte sempre sullo sfondo. La Juventus aveva già trovato un’intesa di massima con il Porto per la clausola da 30 milioni, e la trattativa potrebbe riaprirsi dopo il Mondiale. Più complesso, invece, il discorso per Kolo Muani: il PSG lo ha pagato oltre 90 milioni meno di due anni fa e punta a monetizzare. Il club bianconero sta valutando un nuovo prestito con diritto di riscatto, legato a obiettivi facilmente raggiungibili. “Sono molto felice qui,” ha dichiarato recentemente l’attaccante francese, lasciando uno spiraglio alla permanenza. Tutto dipenderà anche dal piazzamento finale in Serie A: la qualificazione in Champions aumenterebbe il tesoretto a disposizione, e la Juventus potrà muoversi con più decisione da metà luglio in poi, forte anche degli introiti garantiti dalla partecipazione al torneo negli Stati Uniti.