Juventus: il piano per tornare grandi

La nuova dirigenza ha invece vestito i panni del dietologo con un paziente in abbondante sovrappeso, imponendo un rigido regime economico. E Massimiliano Allegri ha dovuto massimizzare i profitti del campo, mentre alla Continassa continuavano a diminuire gli investimenti. Così, scrive il Corriere dello Sport, Max chiuderebbe il triennio con saldo positivo: sia per aver limitato i possibili danni dei 1.000 giorni sotto processo del club - mesi in cui il risultato della domenica passava in secondo piano e lo spogliatoio era in balia delle pressioni - sia per aver mantenuto la squadra nelle zone nobili del campionato. E oggi per aver per gran parte della stagione tenuto testa alla prima, l'Inter, pagando un gap di esperienza, soprattutto. I risvolti positivi, insomma, ci sono.Anche se oggi nei conti c'è ancora rosso fuoco e a scavare un buco da 150 milioni è stata l'assenza forzata dalla Champions tra partecipazione, prospettiva di raggiungere almeno i quarti, sponsor e botteghino. Quella Champions raggiunta sul campo, senza la penalizzazione, e che quest'anno appare essere una questione di settimane visto il vantaggio di dieci punti dal 5° posto. Così, dopo aver sofferto gli eff etti della spending review, la Juventus potrebbe ritrovarsi con un forziere ricco di risorse, a cui aggiungere anche il possibile Mondiale per club. E, indipendentemente dalla guida tecnica, la proprietà e il management sono convinti che la Juventus, in qualsiasi caso, tornerà grande tra le grandi al massimo in due anni. Come si legge, la dirigenza è parecchio soddisfatta del lavoro del tecnico, ma prima del giudizio finale va quantificato il tesoretto e come verrà investito per creare una squadra capace di competere su tre o quattro fronti.