Più di un tifoso, già nell’immediato post, avanzava il dubbio e provava a guardare oltre il senso dei cambi operati da Massimiliano. In molti, la maggior parte, hanno imputato al tecnico livornese una confusione generale, oltre ad errori grossolani nella lettura della partita. Ma quei tifosi di cui parlavamo prima, soprattutto sui social, si domandavano:L’ipotesi sarebbe questa: i cambi di Massimiliano, l’aver fatto entrare, mentresono rimasti in panchina, sono dei messaggi alla società. Quasi a dire, con questa rosa,D’altronde, se l’obiettivo è la Champions League non lo scudetto, la squadra è perfettamente in bolla.Sull’ipotesi del messaggio di Massimilianoalla dirigenza, è intervenuto questa mattina anche Ivanche nel suo editoriale per il Corriere dello Sport scrive: “Allegri ha scelto di chiudere con Nicolussi-Caviglia, Yildiz, Iling-Junior e addirittura Leonardo Cerri, un altro prodotto della Next Gen, come a dire:”.