Il calendario della Juventus

. Ha sentenziato così Massimilianodopo la sconfitta dellaa Napoli, che ha certificato per la sua squadra un momento di crisi con numeri sostanzialmente da zona retrocessione, gli stessi del Cagliari. Sì, perché nelle ultime 6 giornate peggio dei bianconeri (a quota 5) hanno fatto solo il Sassuolo (1 punto), Salernitana e Frosinone (2) e Lecce (4), mentre le altre formazioni in lotta per salvarsi sono riuscite a fare meglio. Non può che scattare un campanello d'allarme, insomma, nell'ambito della corsa a un posto inLa seconda piazza, infatti, non può assolutamente essere data per certa visto che ilè a -1 e ila -6. Ma soprattutto perché il calendario adesso è tutt'altro che favorevole, con le sfide sulla carta più semplici ormai alle spalle (e non sfruttate), infine: come si può notare una striscia che, alla luce della situazione attuale, include più di uno, partite delicate che risultano anche numericamente superiori rispetto a quelle delle avversarie. Che però, da parte loro, hanno anche gli impegni europei e, se non altro, match contro squadre in lotta per la salvezza, una variabile da tenere in conto in un "mini campionato" che sembra destinato a decidersi all'ultimo minuto, o quasi.