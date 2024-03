Nei due anni e mezzo di Allegri la Juventus ha conquistato sul campo 199 punti in 102 gare di A. La media fa 1,95, molto più della soglia Champions. Chi lo definisce un miracolo, scrive il Corriere dello Sport, non va troppo lontano dalla definizione esatta: non dev’essere stato semplice continuare a macinare risultati passando dall’inchiesta plusvalenze alle manovre stipendi, dal cambio societario ai processi ad Agnelli, dal caos Superlega ai deferimenti, fino ad arrivare ai patteggiamenti, alla squalifica Uefa, al caso scommesse di Fagioli e a quello doping di Pogba che hanno decimato il centrocampo. In questo arco temporale la Juve non si è mai disunita. Max ha tenuto la barra dritta nella tempesta e a Napoli potrà festeggiare la fine di un incubo.