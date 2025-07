CorSport - La Juventus su Hjulmand: il nodo della clausola e la richiesta dello Sporting

Getty Images



Hjulmand e la clausola con lo Sporting

Contatti Juventus-Sporting



Le alternative a Hjulmand

André del Wolverhampton

Bissouma del Tottenham

è stato ceduto dal Lecce allo Sporting nell'estate del 2023 e risulta un rimpianto per alcune italiane che lo hanno corteggiato. Tra queste figura anche la Juventus. Rimpianti aumentati vedendo la grande crescita tecnica del giocatore danese . Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il giocatore piace molto alla Juventus ed in particolare al tecnico croato Igor Tudor che ha più volte esternato il suo apprezzamento. L'affare con i lusitani tuttavia non sembra così semplice.La richiesta dello Sporting è di, pari a quella clausola che fa tanto discutere. Infatti, il giocatore ed il suo entourage sostengono che la clausola fosse legata alla permanenza del tecnico. Dal trasferimento del tecnico al Manchester United non viene ritenuta valida. Diverso invece il discorso dello Sporting che la ritene assolutamente in vigore.Nonostante queste problematiche i contatti tra la Juventus e lo Sporting ci sono e continuano. C'è però una certezza: il giocatore ha diverse estimatrici in particolare anche in Premier League. Quindi se non si optasse per il pagamento della clausola la richiesta economica sarebbe di 50 o 60 milioni di euro. Lo Sporting non si libera facilmente dei propri giocatori, soprattutto di quelli importanti, la vicenda di Gyokeres insegna.





