Koopmeiners alla Juventus, Giuntoli ha parlato con il giocatore

Koopmeiners, il piano della Juve

Se già prima di domenica, Teun Koopmeiners era l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il centrocampo, la doppietta all'Allianz Stadium lo ha semplicemente allontanato ancora di più dagli altri profili in lista, che ci sono, ma indietro, nei desideri della dirigenza bianconera. Enella pancia dello Stadium, domenica sera.Come riferisce il Corriere dello Sport, il dt bianconero e Koopmeiners hanno accennato dei discorsi sul futuro mentre 40 mila anime attorno a loro lasciavano i seggiolini pensando alla giornata del riscatto bianconero rovinata da quella doppietta. Giuntoli, a dir la verità, due giorni fa si sarebbe limitato al classico tentativo di seduzione compiacente - l’ennesimo - riassumibile nella più mourinhiana delle uscite:e il dirigente sarà così bravo a convincerlo che nessun posto oggi è meglio della Juve, dove troverebbe una squadra giovane ma ambiziosa e nella quale lui potrebbe già trasformarsi in leader tecnico, allora tutto diventerebbe un tantino più facile.La Juventus però ha già abbozzato un piano: ovvero abbassare la quota del cartellino (sempre più alta) inserendo qualche giocatore nella trattativa.; la funambolica mezza punta tornerà a Torino dopo il prestito al Frosinone. Soulé più 30 milioni, o magari Huijsen (altro profio apprezzatissimo a Zingonia) e una cifra più alta: è il punto di partenza della trattativa.