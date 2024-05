Massimilianoè stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile della Juventus, circa 10 giorni fa, dopo la vittoria della Coppa Italia. Chi però è rimasto in bianconero sono alcuni membri del suo staff tecnico come Simonee Francesco, entrambi ex calciatori. Stando a quanto riesce oggi il Corriere dello Sport per entrambi l'avventura in bianconero potrebbe non essere ai titoli di coda nemmeno con la fine della stagione attuale. Infatti, entrambi potrebbero restare in bianconero ed entrare nello staff di Thiago Motta oppure potrebbe andare alla Next Gen.