Il contratto che lega l'attaccante italiano Moisealla Juventus è in scadenza nel 2025. Il suo futuro è appeso ad un filo, ma non sembra ci siano intenzioni di prolungare il contratto, complice anche la stagione difficile che il classe 2000 si sta lasciando alle spalle. Zero gol tra campionato e Coppa Italia pesano. La volontà della Juventus, come riferisce oggi il Corriere dello Sport sembra essere quella di arrivare alla cessione a titolo definitivo dell'attaccante di Vercelli in estate. Volontà che dovrebbe coincidere con quella del giocatore, visto anche il trasferimento all'atletico Madrid saltato all'ultimo per le visite mediche.