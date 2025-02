CorSport - Juventus, occhi su Florentino Luis: 'il nuovo Pogba', contatti avviati

Getty Images



Florentino Luis alla Juventus, la situazione

Florentino Luis alla Juventus, la formula



Chi è Florentino Luis?



Florentino Luis, i numeri

Partite giocate in questo campionato: 18

Da titolare: 16

Media minuti a partita: 72

Goal: 2

xG: 1.23

Precisione nei passaggi: 88%

Tackle: 3,1 a partita

Ammonizioni: 2

Una partita fondamentale questa sera al Philips Stadium di Eindoven ma la Juventus non si ferma neanche in ottica mercato. La dirigenza infatti è al lavoro per regalare al tecnico italo brasiliano Thiago Motta dei rinforzi ideali per rinforzare la sua rosa nella sessione estiva di calciomercato. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista delcome riferisce questa mattina il Corriere dello Sport.Un altro portoghese dopo Francisco Conceicao e Renato Veiga. In passato corteggiato anche da Milan e Roma. Al momento però lasembra aver mosso i primi passi ed avviato qualche contatto per conoscere ie capirne la fattibilità. Il giocatore ha un contratto con il club portoghese fino al 2027 ed è molto corteggiato in Premier League.Il giocatore viene valutato circadal club portoghese. L'idea della Vecchia Signora però sembra possa essere una formula alla Francisco Conceicao. Una sorta di riscatto garantito. Piccola curiosità? Florentino era in campo nella sfida di Champions League contro la Juventus.Si tratta di unclasse 1999 è nato a Lisbona ma da genitori angolani. Come caratteristiche in campo è molto difensivo. Alto 184 centimetri, viene spesso paragonato per stile di gioco a Pauloppure a William. Molto abile nel recupero della palla e nella costruzione del gioco dal basso quando si è in gestione. La sua carriera è iniziata al Benfica nel 2010, partendo dalle giovanili in cui ci è rimasto fino al 2016. Poi la promozione nel Benfica B arrivando alla prima squadra. Con due prestiti al Monaco ed al Getafe. Il suo piede preferito è il destro.





