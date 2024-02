Juventus, Chiesa recupera per il Napoli?

Attimi di paura ieri durante l'allenamento della Juventus quando Federico, crolla a terra, si allontana dolorante e viene preso subito in carico dallo staff medico. Federico prova e riprova a testare la stabilità della caviglia poi rientra in campo per tentare di proseguire la partitella ma alla fine Allegri, probabilmente non vedendolo tranquillo nei movimenti, lo richiama. "Vieni fuori, Fede, vieni fuori".Al primo sguardo dello staff medico non sembra nulla di grave, una botta appunto, e quindi non c'è, almeno ufficialmente, preoccupazione alla Continassa anche se naturalmente l'evoluzione del problema andrà monitorata da qui alla sfida con il Napoli. La sua presenza nel posticipo di domenica sera, scrive il Corriere dello Sport, resta insomma da valutare; un potenziale problema in più per Allegri e per lo stesso Chiesa che sta attraversando un momento decisamente complicato.