Juve, Elkann in Arabia insieme a Calvo e Cherubini

La Juventus è in vendita?

Sponsor Juve, le novità

Juventus e Arabia, la collaborazione

Il GP di Formula 1, che si svolgerà sabato a Gedda s’è trasformato in una sorta di jet set che ha riunito personalità di spicco di vari mondi. Si è parlato tanto di affari. Anche di quelli che riguardano lLa presenza di John Elkann, può essere inquadrata formalmente nell’ambito del suo ruolo istituzionale al vertice della piramide Ferrari. Quella del manager che si occupa di ricavi e sviluppo,scrive il Corriere dello Sport, apre discorsi molto più ampi; legati da una parte agli sponsor e dall’altra a una progettualità calcistica in comune con l'Arabia., come qualcuno aveva ipotizzato respirando i rumors provenienti dal deserto. Il club bianconero rappresenta il cuore pulsante della famiglia Agnelli, che di recente ha festeggiato 100 anni di proprietà, un brand simbolo del made in Italy. Tra i temi invece può esserci quello riguardante il nuovo sponsor principale di maglia, che non sarà più Jeep. Tra le piste battute dalla società per sostituire Jeep c’è quella che conduce in Medio Oriente.Come riferisce il quotidiano però, resta difficile che gli investitori sauditi mettano mano alle loro ingenti risorse per riversarle in un club di Serie A, sia nei discorsi relativi a ipotetici acquisti di club sia nello specifico delle “jersey sponsorship”. Più facile che decidano di legarsi ai colori bianconeri tramite iniziative pur sempre di natura economica ma parallele.”, il programma per lo sviluppo dei nuovi talenti. In questo senso, la NextGen è considerata un modello da imitare. La Juve metterà a disposizione degli sceicchi programmi di formazione per giovani e personale tecnico, oltre che amministrativo, supportando gli staff.