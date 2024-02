NextGen: la generazione del presente e il talento che la pervade in ogni ruolo garantisce già alla Juve un assegno circolare da 110 milioni. Apre così il Corriere dello Sport, sottolinea come il club bianconero ha aperto nuove frontiere e possibilità nel suo percorso, creando un tesoretto speciale in vista del futuro e della prossima Champions, da usare anche sul mercato proprio se l'incasso dalla coppa non dovesse bastarle per lanciare l’assalto a Koopmeiners, Sudakov e tutti gli altri.E il quotidiano stila una probabile formazione tutta U21, così: "l’affidabile Daffara tra i pali, Savona e Comenencia terzini destri, la coppia Huijsen (fino a giugno alla Roma) e Facundo Gonzalez (alla Samp) nel cuore della difesa con il capitano dell’U21 bosniaca Muharemovic a giocarsi con loro il posto; a fare gli esterni mancini lo svedese Rouhi e l’azzurro vicecampione del mondo U20 Turicchia. In mezzo Barrenechea, che sta brillando nel Frosinone grazie alla cura DiFra, la certezza Iling-Junior e il 18enne Nonge, il 30° esordiente in prima squadra in 6 stagioni di NextGen, considerato da tutti - Allegri incluso - un predestinato. Alla lista dei gioielli di centrocampo andrebbero poi aggiunti Nicolussi Caviglia, il “bambino” che legge Mann e ascolta la musica di Guccini, e Miretti, lo juventino più giovane a mettere piede in Champions. In attacco, infine, non resta che sfogliare la margherita: da Soulé a Kajo Jorge, passando per Yildiz, Sekulov, Cerri (ha appena assaggiato la Serie A) e Hasa, l’esterno tutto dribbling e fantasia Mvp dell’ultimo Europeo U19". Tanti nomi, tutti frutto di un lavoro di scouting e crescita nel settore giovanile della Juventus. Se finissero tutti sul mercato - e non sarà così - la Juve avrebbe un tesoro piuttosto rilevante, da aggiungere ai riscatti certi di Rovella della Lazio e De Winter del Genoa (25 milioni)."Tutto questo - scrive ancora il quotidiano - dimostra quanto la seconda squadra, sempre più una “MaxGen” grazie alle intuizioni del tecnico, sia un investimento più che un costo". L’errore fatto con Spinazzola ha segnato un po’ tutti, si legge, ma il percorso iniziato con Fagioli ha convinto sulla strada da prendere, perché se prima il 70% dei ragazzi usciti dal settore giovanile si perdevano in Lega Pro, oggi approdano quasi tutti nelle prime due serie, oppure scelgono destinazioni estere altrettanto formative. E per questo progetto la società spende dagli 8 ai 10 milioni l’anno, perché produrre calciatori a km zero è diventata una missione cruciale. Ed efficace.