CorSport - Juventus, il Mondiale è un'opportunità per Dusan Vlahovic ma c'è già chi lo vorrebbe

Al Mondiale per Club con Dusan Vlahovic. Questa al momento è l'unica certezza della Juventus. Poi però quale sarà il futuro del centravanti serbo classe 2000 arrivato dalla Fiorentina? Se fino a prima dell'arrivo di Damien Comolli il suo addio sembrava ormai certo ora stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport qualcosa potrebbe essere cambiato."Dusan è un top player. Certo, qualcosa non ha funzionato e, da inizio gennaio a fine stagione, ci sono stati alti e bassi ma voglio sentire le sue sensazioni. Bisogna capire la situazione contrattuale e comprendere quello che il giocatore vuole, capire le sue intenzioni e il suo rapporto con il club e come si sente dal punto di vista psicologico. Quando avremo tutti questi elementi, prenderemo la decisione" ha dichiarato in conferenza stampa Comolli.Se fino a poco fa sembrava scontato dire che Dusan avrebbe lasciato la Juventus oggi sembra ancora l'ipotesi già plausibile ma non sembra totalmente scontata. Infatti le parti si incontreranno ancora prima di una decisione finale. La Juventus sembrava intenzionata a chiedere almeno 30 milioni di euro per la sua cessione c'era già chi li aveva messi sul piatto.Infatti il Fenerbache di Jose Mourinho aveva già bussato alla porta della Continassa mettendo trenta milioni sul piatto, mossa concreta. Attenzione però anche ad Atletico Madrid e Newcastle che restano in posizione defilata ma osservano. Ultimo però, anche il Milan di Massimiliano Allegri.