Juventus, Chiesa al Napoli: l'ultima idea per Conte

Antonio Conte è ambizioso, ha le idee chiare: vuole risollevare le sorti del Napoli e vuole un mercato di giocatori forti, giovani e motivati a fare il meglio. Ecco perché, in un attimo, Alessandro Buongiorno esono finiti al centro di tutto: profili che lui apprezza, giocatori che ritiene perfetti alla sua idea di lavoro. Il primo - si legge sul Corriere dello Sport - è da tempo nel mirino del Napoli, ma non solo visto che piace tra le altre anche alla Juventus, ed è già stato sondato con un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus. E con Conte il pressing può farsi più insistente e il suo appeal può cambiare gli scenari. Il secondo, invece, è un'idea recente, ma gradita.Infatti, Conte stima molto anche Federico Chiesa. E per il Napoli può diventare una suggestione tanto complicata quanto affascinante, anche perché alla Juve piace Di Lorenzo. Potrebbe essere il principio di un'idea, l'ipotesi di un'operazione ancora tutta da verificare: Chiesa (valutato 50 milioni) ha il contratto in scadenza nel 2025 ma sta trattando il rinnovo con la Juve. Le parti non sono ancora vicine all'accordo, ma il club bianconero vorrebbe raggiungerlo prima dell'Europeo. Ma se così no fosse...La certezza è che sarà un mercato lungo, un'estate intensa, che il ds Manna apre così. E in difesa oltre a Buongiorno occhi vigili su Dragusin, un altro ex juventino.