Lascenderà in campo contro la Roma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Era uscito con la borsa del ghiaccio al ginocchio il centravanti serbo della Vecchia Signora Dusane le sue condizioni inizialmente hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il ginocchio di Dusan non ha nulla di grave e il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara della capitale, fondamentale per approdare in Champions League, una vittoria infatti garantirebbe ad Allegri il pass per la prossima competizione europea.