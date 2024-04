Juve, i numeri con e senza Vlahovic

È tutta un'altra storia, con Dusan. Lo dice la vittoria in Coppa Italia contro la, ma lo dicono in generale i numeri di una stagione in cui l'attaccante serbo ha dimostrato di fare la differenza per la, che con lui vede raddoppiare le medie di fatturato offensivo, gol e punti. Come scrive Il Corriere dello Sport, in Serie A il classe 2000 ha saltato cinque partite: i bianconeri hanno vinto solo una volta, nel derby di andata contro il Torino, poi il doppio pareggio con l'Atalanta e due sconfitte (Udinese e Lazio).Anche la frenata della Juve non è stata casuale, ma contestuale ai disagi fisici proprio di Vlahovic. Che quest'anno è tornato a segnare con regolarità, condi cui 10 decisivi e capaci di "aggiungere" 13 punti alla classifica della Juve. Ora Massimilianogli chiederà un altro sforzo, per la Coppa Italia e la qualificazione alla Champions. Sul primo fronte si inizia domenica, dalla sfida contro la, la sua ex squadra a cui non ha mai segnato. Se lo facesse questa volta, potrebbe pesare doppio...Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.