. In poche parole, riassunto all’essenziale, è questo il nocciolo del discorso che questa mattina Ivanfa nel suo editoriale per il Corriere dello Sport. Al di là del periodo negativo, del deludente pareggio contro l’Hellas Verona, infatti, si guarda al quadro generale, alla posizione in classifica e al fatto che la, fino a poche settimane fa, fosse in scia all’Inter destinata a chiudere presto il discorso scudetto.E questo tipo di discorso è chiave per il futuro prossimo del club. Perché proprio la risposta alla domanda – “” -,sarà parte dell’analisi che proprietà e dirigenza faranno per decidere cosa ne sarà di Massimiliano

“Il risultato è tutto, e non solo alla Juve: modifica giudizi, clima, progetti, sposta montagne di pregiudizi. Le spiegazioni non servono. Chi le considera? Tuttavia provo ad aggiungerne una personalissima per dimostrare l’aleatorietà di certe valutazioni ad minchiam figlie di vittorie o sconfitte.

Mi soffermo sull’attacco, sul valore del centrocampo di Allegri credo di aver detto e scritto tutto. A inizio stagione la coppia Chiesa-Vlahovic non funzionava granché e entrambi venivano accusati di eccessivo individualismo.

A un certo punto - Chiesa fuori causa per infortunio - Allegri ha dato fiducia a Yildiz, Vlahovic ha cominciato a segnare e ho letto che col turco Dusan si trovava meglio per una questione di connessioni più naturali e generosità del compagno. E che, inoltre, il gioco della Juve era decisamente migliorato. Balle.

Non appena la Juve ha perso qualche punto ci si è chiesti come mai Allegri non facesse giocare Chiesa al posto di Yildiz. Olé. E c’era anche chi ipotizzava l’impiego del tridente in una struttura che non lo regge a lungo. A Verona il tentativo è durato pochi minuti.

Chiudo con l’appunto degli appunti: Allegri non migliora i giocatori. Al secondo posto dietro l’Inter e davanti al Milan, all’Atalanta, alla Lazio, al Napoli e alla Roma con i vari Cambiaso, Gatti, McKennie, Yildiz, Miretti, Kostic, Alex Sandro e Weah chi era arrivato? Lo spiritosanto?”.