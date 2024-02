Kenan Yildiz ritroverà domenica il Frosinone, ovvero la squadra contro cui ha esordito da titolare con la Juventus e segnato il primo gol in maglia bianconera. Una prodezza dopo 12 minuti che ha incantato i tifosi. Da quel giorno, il classe 2005 ha scalato le gerarchie giocando quasi sempre titolare. Dopo tante prestazioni di alto livello, fisiologicamente adesso sta attraversando un periodo “normale”, scrive il Corriere dello Sport. Niente paura: con l'attacco che, Vlahovic a parte, stenta ecco che l'obiettivo è tornare in fretta decisivo per trascinare la Juve fuori dalla crisi.