CorSport - Juventus, la condizione per la cessione di Nicolò Fagioli

Tra chi non sta trovando spazio in questi mesi allac'è il centrocampista italiano Nicolò Fagioli. Ecco perchè quindi l'azzurro resta sempre più in uscita dalla Juventus, magari già nella sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport sulle tracce del giocatore ci sarebbero infatti Marsiglia e Fiorentina ma tutti questi club dovranno fare i conti con le richieste della Juventus. La volontà è quella di una cessione definitiva, prezzo fissato attorno ai 20 milioni di euro. Si potrebbe trattare anche per un prestito con obbligo di riscatto, ma la Vecchia Signora sembra voler garanzie sulla cessione definitiva di Fagioli.