Juventus, calendario da incubo

Il momento della Juve

Lacon l'Inter ma anzi, deve difendere il vantaggio accumulato nei primi mesi della stagione in ottima qualificazione alla Champions League. Il margine rispetto alle inseguitrici resta importante ma si è ridotto nelle ultime settimane. Adesso, che i bianconeri affronteranno domani all'Allianz Stadium.I punti, in caso di vittoria contro la squadra di Gasperini, diventerebbero 14, anzi 15 con lo scontro diretto a favore: una prospettiva decisamente allettante. Inutile girarci troppo attorno: dopo la discesa c’è sempre una salita e, scrive il Corriere dello Sport. Dopo la sconfitta con il Napoli e il match con l'Atalanta, è in programma la sfida al Genoa, una delle sorprese del campionato, poi ci saranno la Lazio, la Fiorentina, il delicato derby con il Torino, il Cagliari in trasferta, il Milan, la Roma, una Salernitana presumibilmente agguerrita in cerca di punti salvezza, e infine i rompicapi Bologna e Monza.Nel mezzo anche alla Coppa Italia con la doppia partita contro la Lazio ad aprile (andata il 2, ritorno allo Stadium il 23). .senza il capocannoniere e con il fiato corto di alcuni big. Un pareggio domani all'Allianz Stadium avvicinerebbe la Juve all'obiettivo, con il rischio però di essere sorpassata dal Milan. Perdere invece significherebbe tornare in piena bagarre per la qualificazione alla Champions.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.