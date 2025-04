CorSport - Juventus, Cambiaso pronto alla prima con Tudor ma nel suo futuro c'è la Premier?

Juventus, quanto serve Andrea Cambiaso?

Juventus, Cambiaso è ancora in partenza?



Juventus, a quanto può partire Cambiaso?

Andreaè pronto al suo esordio da titolare con Igor. Potrebbe farlo proprio nella serata di sabato nella sfida contro il Lecce. In precedenza il terzino classe 2000 aveva rimediato una distrazione capsulo-legamentosa alla caviglia dopo che un tiro gli era arrivato contro nella sfida contro il Bologna. Infortunio che lo aveva tormentato a lungo e che ora forse sembra essere lasciato alle spalle.Cambiaso infatti fino a quel momento aveva giocato tutte le partite in Serie A ed era un perno della Juventus di Thiago Motta. Da quel infortunio solo sei partite dal primo minuto e la condizione fisica evidentemente non ottimale. Poi nel mercato di gennaio quelle continue voci di mercato che lo vedevano in partenza in direzione Premier League sicuramente sono definibili un altro tipo di distrazioni. Ora peròCome riferisce questa mattina il Corriere dello Sport il giocatore classe 2000 è finito nel mirino delgià da gennaio e si tratta certamente di interessi che lusingano chiunque. "Se arriveranno offerte per Cambiaso valuteremo" aveva detto Giuntoli. Ecco che in estate a bussare alla porta della Juventus potrebbero essere ancora il City ma attenzione anche alche non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo di Alexander Arnold.La sensazione è che per una cifra attorno aidi euro la Juventus possa cedere alle lusinghe per il proprio terzino e lasciarlo partire. Anche se viene comunque ritenuto uno dei pezzi pregiati della rosa della Vecchia Signora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui