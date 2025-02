CorSport - Juventus, Cambiaso e Kalulu ai box, quando possono tornare

Infortuni Cambiaso e Kalulu, quando tornano?

Niente Como, niente trasferta questa sera per il difensore Pierree per il terzino Andrea. Entrambi sono alle prese con i rispettivi infortuni e sono costretti a dare forfait per la trasferta di questa sera dei bianconeri di Thiago Motta. Per Kalulu contro il Benfica una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Andrea Cambiaso invece è ancora tormentato dai problemi alla caviglia rimediato due mesi fa nel match contro il Bologna. Quando possono tornare? A riferirlo è oggi il Corriere dello Sport.

Andrea Cambiaso dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta tra la sfida contro l'Inter e il ritorno di quella di Champions contro il PSV Eindhoven. Pierre Kalulu invece dovrebbe restare ai box ancora per tutto il mese di febbraio. Verrà valutato settimanalmente. Due assenze ancora per Thiago Motta quindi.





