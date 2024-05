L'addio di Massimiliano Allegri sarà solo uno dei tanti cambiamenti che ci saranno in casa Juventus. La Juve non ha ancora smesso di stravolgere sé stessa: a breve saluterà anche Giovanni Manna, destinato al Napoli, arrivato a Vinovo nel 2019 come responsabile della Primavera e tra gli artefici insieme a Claudio Chiellini, Filippo Fusco e Cherubini della NextGen. Nelle dinamiche juventine, riferisce il Corriere dello Sport, sta assumendo un ruolo di rilievo Francesco Calvo, ex direttore commerciale oggi a capo dell’area Football Development, dalla quale dipendono questioni che vanno oltre i ricavi e abbracciano pure i delicati rapporti con le istituzioni sportive.