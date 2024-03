JUVENTUS, GIUNTOLI E MANNA A MONACO DI BAVIERA, COS'HANNO FATTO

Sono passati circa dieci giorni, era infatti lo scorso sei marzo quando Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono recati a Monaco di Baviera per cercare informazioni sul mercato. Sul suo taccuino i nomi erano quattro: Leon, Joshua(sì, è del Bologna ma il Bayern ha la clausola per il riacquisto) in primo piano. In posizione più defilata Noussaire Leroy. Una traccia di calciomercato da tenere assolutamente d'occhio. Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport.I due la sera precedente sono stati all'Allianz Arena a seguire gli ottavi di Champions League tra il club bavarese allenato dae la Lazio. Chiaramente tra gli osservati c'era anche Felipe Anderson che si libererà a zero dai biancocelesti. SuperChampions e Mondiale per Club renderebbero la rosa della Juventus troppo ristretta per due competizioni, figuriamoci per tre. Per questo si sta lavorando per portare a Torino nuovi nomi. Leonè in scadenza nel 2026, ad Allegri piace molto, un pilastro da schierare davanti alla difesa. Dipenderà dal Bayern che si separerà da Tuchel. Suinvece dato che i tedeschi hanno il diritto di ricomprarlo la Juventus avrebbe chiesto se ci fosse questa intenzione nei loro piani. Passaggio necessario prima di aprire qualsiasi trattativa con il Bologna.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.