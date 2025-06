CorSport - Juventus attenta, il Napoli vuole Federico Gatti

2 ore fa



Federico Gatti è legato alla Juventus da un contratto con scadenza giugno 2028 e fino a qualche tempo fa erano in corso i dialoghi per un ulteriore rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora. Attenzione però, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe fortemente interessato al difensore classe 1998 ex Frosinone. Questo obiettivo è voluto soprattutto dal DS azzurro, Giovanni Manna che conosce Gatti dai tempi della Juventus ed ora vorrebbe soffiarlo proprio alla Vecchia Signora.