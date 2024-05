Lacontinua a corteggiaredello Shakhtar Donetsk. Il talento ucraino viene valutato dal proprio club di appartenenza circa 50 milioni di euro per valutare una sua cessione. Cifra parecchio elevata per le casse bianconere. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il giocatore ucraino in Italia piace molto a Juventus e Napoli, ma avrebbe anche diverse pretendenti in Premier League. Difficile per i club italiani poter competere con i club inglesi sul mercato a livello di investimenti. Quindi sembra che il giocatore sia un affare complicato, anche se certamente la Vecchia Signora non mollerà subito il colpo.