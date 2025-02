AFP via Getty Images



Juventus, il retroscena su Antonio Silva: per questo ha detto no a gennaio

del Benfica era l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il reparto difensivo già nel corso della sessione di mercato di gennaio quando poi a Torino sono arrivati Lloyd Kelly e Renato Veiga. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport tuttavia c'è un motivo specifico per cui non si è arrivati ad Antonio Silva.La Juventus ha spinto molto forte sul giocatore che aveva dato la propria disponibilità al trasferimento a Torino. Tuttavia, le richieste economiche troppo elevate del Benfica hanno fatto saltare tutto.