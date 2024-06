Le parole degli ultimi giorni di Alvarostanno facendo pensare sempre più ad un suo possibile addio all'Atletico Madrid, magari già nel corso della sessione estiva di calciomercato. La Juventus dal canto suo è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Dusan Vlahovic, come suo vice. Alvaro Morata, capitolo terzo, potrebbe essere un'idea percorribile, come riferisce oggi il Corriere dello Sport. Infatti, il centravanti spagnolo, capitano delle furie rosse a questo europeo, ha una clausola per liberarsi dall'Atletico Madrid soltanto per 12 milioni di euro, una ghiotta occasione per lache può pensarci.