Juve, le ultime sul futuro di Allegri

, solo come base di partenza derivante dall'accesso allae da quello - per cui comunque c'è ancora da sperare in una serie di combinazioni favorevoli - al. A cui poi si potrebbero aggiungere gli introiti del mercato in uscita e una sorta di assegno circolare da oltrerappresentato da tanti diamanti dellasparsi qua e là (Matias Soulè, Enzo Barrenechea, Dean Huijsen, Joseph Nonge e tutti gli altri). È un tesoretto non da poco, in sostanza, quello con cui lapotrebbe programmare la prossima stagione, che salvo colpi di scena avrà nuovamente un respiro internazionale.Al di là degli uomini, comunque, uno dei principali nodi da sciogliere alla Continassa sarà quello relativo al futuro di Massimiliano, come scrive Il Corriere dello Sport. Il suo contratto, come noto, è in scadenza nel 2025, ma di un eventuale rinnovo si potrà discutere solo nel momento in cui la Juve avrà chiari obiettivi, budget e strategie a medio termine, con la consapevolezza che già gli 80 milioni di Champions e Mondiale possono cambiare ogni scenario. In una situazione simile alla sua anche Federico, l'ispiratore del progetto della Next Gen e oggi Chief of Staff, formalmente legato al club fino al 30 giugno: lui e il tecnico livornese sono tra gli ultimi tesserati reduci della gestione Agnelli ancora attivi in ruoli apicali.