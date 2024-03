E' l'apertura del Corriere dello Sport, che sottolinea come la Juve ricerchi soluzioni per combattere l'emergenza a centrocampo, visti gli infortuni di Rabiot e McKennie che si aggiungono alle assenze forzate di Pogba e Fagioli. Massimiliano Allegri, così, dovrà inventare un reparto mai proposto prima d’ora. Le rotazioni si restringono e quindi sarà necessario dare fondo a tutte le risorse a disposizione per ovviare all’emergenza, accanto all’unico superstite della mediana titolare, vale a dire Locatelli. Lui il punto fermo, non a caso è il più impiegato finora della rosa, 27 presenze su 28 gare totali, ed è il secondo per minuti giocati (2.189), e a lui toccherà guidare la Juve definitivamente fuori dal periodo difficile, anche perché il successo all’ultimo secondo sul Frosinone non ha cancellato del tutto le difficoltà della squadra di Allegri.Ma accanto a lui, ecco i rinforzi. Ci sarà sicuramente più spazio e più minutaggio per, che finirà sotto la lente d’ingrandimento in quella che per lui sarà la prima notte da titolare da quando è in Italia e soprattutto in vista di un futuro alla Juve da conquistarsi. Dopo il debutto a San Siro, fin qui l’ultimo arrivato in casa bianconera ha giocato poco più di un’ora (62 minuti) contro il Frosinone regalando sensazioni confortanti in prospettiva. E con il Napoli avrà responsabilità superiori.