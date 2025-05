CorSport - Juventus, 85 milioni per Osimhen. E ora De Laurentiis...

La situazione Osimhen

L’attacco dellaha smesso di fare paura. I numeri parlano chiaro: negli ultimi tre mesi, Dusane Randalhanno messo insieme appena due reti, con il serbo a secco dal 23 febbraio e il francese tornato al gol solo a fine aprile contro il Monza. Un bottino troppo povero per chi ambisce alla Champions League, e che complica i piani bianconeri in caso di arrivo a pari punti con la Roma, vista l'importanza della differenza reti. Ne scrive il Corriere dello Sport.Ecco allora che prende forma un’idea clamorosa: Victor. L’attaccante del Napoli, valutato intorno agli, potrebbe diventare il colpo da sogno per rivoluzionare il reparto offensivo. Il contatto tra la Juve e il giocatore c’è stato, ma la trattativa è tutt’altro che semplice: la clausola rescissoria da 75 milioni non vale per i club italiani, e De Laurentiis preferirebbe cederlo all’estero, dove l’Al-Hilal è pronto a offrire un contratto faraonico da 30-35 milioni l’anno.

Tuttavia, la volontà del giocatore conterà più di tutto. Osimhen è attratto dalla possibilità di giocare ancora ad alti livelli in Europa e il corteggiamento di Cristiano Giuntoli, suo ex dirigente al Napoli, potrebbe fare la differenza. Per fare spazio al nigeriano, però, servirà una cessione: Vlahovic, che ha rifiutato un rinnovo al ribasso, potrebbe partire per circa 40-50 milioni, mentre Kolo Muani, in calo di rendimento, potrebbe restare solo in caso di rinnovo del prestito dal PSG.In alternativa, restano in piedi le piste Jonathan David e Ademola Lookman, anche se il primo ha richieste economiche elevate e il secondo è valutato 60 milioni dall’Atalanta. Molto dipenderà dal bilancio: senza Champions, Elkann è pronto a coprire il buco di bilancio con un aumento di capitale fino a 110 milioni. Uno sforzo che, se abbinato a qualche cessione, potrebbe davvero portare Osimhen a Torino.