Secondo Il Corriere dello Sport ci sarà un solo cambio di formazione, per altro obbligato, in casa Juventus nella partita di domani contro la Fiorentina al Franchi. Si tratta di Danilo, terzino destro bianconero, che subentrerà all'infortunato Mattia De Sciglio, sperando che possa incidere sulla partita come in occasione del big match contro il Napoli, in cui segnò dopo pochi secondi rispetto al suo ingresso in campo. Per il resto, tutto confermato per Maurizio Sarri, al suo esordio ufficiale in panchina.