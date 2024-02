Si continua a parlare molto de l futuro di Massimiliano Allegri. "A prescindere da come finirà, i primati di Allegri resisteranno al tempo; lui sorride e apprezza quando glielo fanno notare, ma non se ne compiace troppo: si mantiene equidistante dalle statistiche e non sta lì a pesarle con il bilancino. Eppure sanno di riscatto nei confronti dei tanti #AllegriOut che spopolano sui social", il commento del Corriere dello Sport sul momento dell'allenatore della Juventus. "A proposito: proprio oggi ricorrono i 4 anni dal giorno in cui l’allenatore ha cancellato i profili Instagram e Twitter. Certe cose non lo scalfiscono più, ma il rumore dei nemici arriva pure offline. Soprattutto in queste stagioni fatte di risparmi e rifondazioni, distanti anni luce dall’epopea dell’opulenza fatta di scudetti e finali di Champions", si legge.