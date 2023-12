Calciomercato Juve, incontri con l'agente di Felipe Anderson

Il termine per il rinnovo dei contratti in Serie A entro il 31 dicembre, per mantenere i benefici fiscali del Decreto Crescita, non sembra agitare la Lazio e il presidente Lotito, nonostante l'abrogazione imminente del decreto. Non ci sono segnali di un rinnovo per, rientrato dal West Ham nell'estate 2021 e con la possibilità di una proroga (entro oggi) con un vantaggio fiscale del 20%. Da Formello, escludono la firma di un nuovo accordo con il brasiliano nelle prossime ore, indicando piuttosto una prospettiva di separazione a fine stagione. Nonostante l'offerta di 3,5 milioni di euro della Lazio per il rinnovo fino al 2027, Felipe ha preso tempo, riflettendo su altre proposte ricevute. Sebbene le trattative si siano aggiornate a metà gennaio, il decadimento del Decreto Crescita potrebbe influenzare le future scelte del giocatore,. Juliana Gomes, la sorella-agente del brasiliano, ha avuto due incontri a Torino con la dirigenza bianconera. Nonostante voci di un accordo già concluso, la Juventus sta valutando il giocatore come possibile opzione per il futuro, mentre la Lazio sembra restare in disparte.