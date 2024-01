Juve, Moise Kean proposto al Milan

Moise Kean è in uscita, ormai questa è cosa nota, ma dove andrà? Il centravanti bianconero cerca spazio e un'occasione per ritrovare gol e minuti dopo l'infortunio, così si guarda intorno. E lo stesso sta facendo la Juventus. Il Monza è stata la prima squadra ad approcciare per il 23enne, ma gli ostacoli economici e la concorrenza hanno complicato il colpo. Oltre, scrive il Corriere dello Sport, ai problemi relativi alla situazione contrattuale dell’attaccante, che dovrebbe rinnovare prima di partire con la formula del prestito oneroso. Intanto il giocatore sta continuando a riflettere nella speranza che possano materializzarsi anche delle offerte dall’estero, dopo gli interessamenti di Fiorentina, Rennes, Atletico Madrid e di alcune società tedesche.Ma non solo. Come scrive il quotidiano, infatti,La reazione? In attacco il club di via Aldo Rossi potrebbe non operare sul mercato ma è sempre attento alle opportunità, anche in prestito.