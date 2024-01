Inter-Juve, arriva l'Allegrata?

Ma Federicosarà a disposizione dellaper il Derby d'Italia contro l'? È la domanda che rimbalza da giorni nella testa dei tifosi bianconeri, insieme a quella del tutto analoga sulle condizioni di Adrien, ormai fermo da un paio di settimane. La risposta dovrebbe essere sì, per entrambi. Salvo, ovviamente, problemi e ricadute nei prossimi giorni. Difficile, comunque, che l'esterno classe 1997 possa scendere in campo da titolare a San Siro, se non altro perché a gennaio ha giocato solo 33 minuti (con gol) contro il Sassuolo. E allora ecco che si ricomincia già a parlare di Kenan, pronto ad affiancare Dusandopo la panchina - che non ha pagato - contro l'Empoli, a meno che non si assista a una nuova".Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, Max potrebbe anche giocare il jolly che si chiama, soluzione già utilizzata contro i nerazzurri lo scorso anno: all'andata con Fabioalle spalle di Arek Milik, al ritorno con Matias Soulé dietro al serbo, soprattutto con la funzione di schermare Hakan Calhanoglu. E proprio l'azzurro classe 2003 - in assenza ovviamente del coetaneo argentino - potrebbe essere il prescelto, per quella che sarebbe un'enorme chance all'interno di una stagione di alti e bassi.