Getty Images

CorSport - Juan Cuadrado può lasciare l'Atalanta ma un club di Serie A ci prova

2 ore fa



Juan Cuadrado dopo aver lasciato la Juventus, la parentesi all'Inter ed ultimo il passaggio all'Atalanta potrebbe lasciare il club nerazzurro originario di Bergamo. Questo è quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport. Juan infatti potrebbe lasciare l'Atalanta sì ma rimanendo in Serie A. Infatti sull'esterno colombiano ci sarebbe l'interesse del Genoa che sembra intenzionato a presentare un'offerta per arrivare al giocatore che rappresenterebbe un rinforzo importante dato che Juan conosce già molto bene il massimo campionato italiano e non necessiterebbe nemmeno di un periodo di adattamento.