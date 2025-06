CorSport - Gyokeres preferisce la Premier alla Juventus, torna forte David

Gyokeres alla Juventus, le ultime

Juventus, David o Osimhen?



Juventus, le ultime su David

era l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante dello Sporting infatti sembrava potesse avvicinarsi a Torino, ma ora stando alle ultimissime sembra ad un passo dal trasferimento all'Arsenal. La Juventus quindi torna alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il nome caldo è quello di JonathanLa Juventus era pronta a superare l'offerta dell'Arsenal per arrivare a Viktor Gyokeres, mettendo sul piatoto dello Sporting Lisbona una cifra di circa 60 milioni, 55 parte fissa più bonus. Il club portoghese che inizialmente chiedeva 80 milioni sembrava prossimo ad accettare le avances bianconere per l'attaccante ma poi ha dovuto dare ascolto alla volontà del giocatore che sembra essere quella di trasferirsi il Premier League . Ecco quindi che Madama corre ai ripari.La pista Osimhen sembra tortuosa, con Giuntoli forse sarebbe stata più semplice ma oggi le richieste sono 85 milioni per il cartellino più 12 minimo per il calciatore, cifre che sembrano fuori delle nuove linee societarie. Ecco quindi che si apre un nuovo scenario: quello che porta a Jonathan David.Il canadese è svincolato dal Lilla e punta ad uno stipendio da 7 milioni a stagione a cui vanno aggiunti 12 milioni di bonus per gli agenti e circa un milione di bonus alla firma. Non ha i numeri di Gyokeres ma è reduce da 109 goal in 232 partite giocate. Solo nell'ultima stagione 25 goal di cui 10 in Champions. Insomma numeri che possono comunque far sorridere dalle parti della Continassa. Entro metà luglio Comolli attende una risposta da David ma non si smette di lavorare.





